Mãe e filha morrem em acidente na BA-233

Uma mulher e a filha de sete anos morreram na manhã desta quarta-feira, 13, em um acidente na BA-233, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Itaberaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu no km 50 da rodovia por volta de 10h30, entre os municípios de Itaberaba e Ipirá.

Entre os feridos, sete ficaram em estado grave e foram encaminhados para Salvador. Os outros 24 sofreram ferimentos leves e foram atendidos no Hospital Municipal de Itaberaba, ainda de acordo com a PRE.

