Mãe e dois filhos são assassinados em Itinga; padrasto é suspeito

Uma mulher e os dois filhos foram mortos na noite desta sexta-feira, 17, na rua Jardim Talismã, na quadra B, em Itinga, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 20h40, dentro da casa onde Jussara de Oliveira, 36 anos, morava com os filhos Ângela de Oliveira, 14 anos, e Felipe de Oliveira, 20 anos, que era cadeirante.

Segundo o órgão, as vítimas foram encontradas com sinas de perfuração por algum objeto perfuro-contundente (espécie de objeto pesado com superfície cortante, como: machado, facão e foice).

Ainda conforme o órgão, a autoria do crime está associado ao companheiro de Jussara, identificado pelo prenome Alexandre. O caso será investigado pela Polícia Civil.

