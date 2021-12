Mãe é detida após tortura bebê de um ano e cinco meses

Ao prestar atendimento a um bebê de um ano e cinco meses na manhã desta terça-feira, 19, a equipe médica do Hospital Municipal Pedro Américo, em Amélia Rodrigues (distante 88 km de Salvador) suspeitou da versão contada pela mãe da criança. Rose Vane Teixeira Bispo, foi levada a unidade policial da cidade para prestar esclarecimentos sobre o caso.

“Inicialmente, ela disse que tinha deixado a filha em casa e que ao retornar, percebeu que a menina havia sido espancada e que o agressor tinha colocado um sabonete em sua boca”, contudo, continuou ele “após longo interrogatório ela resolveu confessar a verdade e o real motivo da tortura. Que a criança estava chorando muito e ela desferiu tapas em seu rosto, e depois colocou o sabonete em sua boca”, relatou o titular da Delegacia Territorial de Amélia Rodrigues, Idelfonso Monteiro.

O delegado também informou que a criança estava em estado grave e só não faleceu porque foi atendida com rapidez. De acordo com policiais militares e civis, o sabonete foi encontrado dentra da casa da suspeita, com marcas de sangue.

A criança está com o Conselho Tutelar. Rose foi autuada por crime de tortura e já foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva dela.

