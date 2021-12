Mãe diz que filha morreu após ser medicada em posto de saúde

A vendedora Jeane Silva Ferreira, de 27 anos, acusa um médico do Posto de saúde Nelson Barros, em Lauro de Freitas (Região Metropolitana), de ser o responsável pela morte de sua filha caçula, a pequena Lara Ferreira Almeida, de um ano e seis meses, na noite da quinta-feira, 24.

Segundo ela, a criança passou mal, enquanto recebia uma injeção na veia do medicamento Plasil (Cloridrato de metoclopramida mono-hidratado), prescrita pelo médico Marcos Barreto.

“Chegamos lá umas 10h30 da noite. Minha filha estava vomitando, mas chegou bem, falando e brincando. Todo mundo que estava lá viu. Quando a enfermeira estava aplicando a injeção, ela começou a roxear, ficou espumando e sangrando pela boca”, lembrou a mãe, em prantos.

Jeane, que tem outra filha de 6 anos, contou que, ao ver a menina passando mal, o médico tentou reanimá-la, em vão. “A enfermeira chamou ele, mas minha filha já estava morta. Ele [médico] chorou e tudo, disse que também tinha filho. Se não tivesse culpa, não ia chorar”, analisou a mulher. Ela afirmou que o médico desapareceu, logo após a morte de Lara.

Ainda conforme a vendedora, a assistente social da unidade de saúde, Inês Rosa, sugeriu que o corpo da menina não fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML/ NR), em Salvador, para passar por autópsia e, inclusive ofereceu os serviços da prefeitura para realizar o sepultamento.

“Eles queriam que eu tirasse a minha filha de lá, queriam se livrar do corpo da minha filha. Queriam tirar a certidão de óbito ontem [quinta-feira] e encaminhar para a prefeitura fazer o enterro. Disse que minha filha não ia ser enterrada pela prefeitura, não. Que ela não é filha de cachorro, que é gente”, desabafou Jeane, muito emocionada.

Broncoaspiração

Na tarde desta sexta-feira, 25, em conversa com a reportagem de A TARDE, a assistente social Inês Rosa negou ter sugerido que o corpo da menina não fosse levado ao IML. Ela disse ser comum os médicos da unidade expedirem certidões de óbito, em casos de mortes no local, e que apenas ofereceu os serviços da prefeitura para ajudar a família.

Embora a funcionária tenha afirmado que é um direito da família que o corpo passe por perícia, Jeane disse que na manhã desta sexta os portões do posto foram trancados para impedir a retirada do corpo da criança. A reportagem também tentou falar com o diretor do Nelson Barros, sem sucesso.

A Secretaria de Saúde de Lauro de Freitas emitiu uma nota esclarecendo o que aconteceu com Lara e disse que ela chegou à unidade “com quadro de diarreia e vômito diagnosticado como gastroenterite viral. Foi atendida pelo médico de plantão e encaminhada à equipe de enfermagem para administração de soro e Plasil. Antes mesmo que o medicamento fosse administrado (quando apenas o soro estava sendo aplicado) a criança vomitou e aspirou o vômito obstruindo os pulmões, gerando um quadro de insuficiência respiratória que evoluiu para parada cardiorrespiratória”, diz um trecho do documento. A secretária afirmou ainda que o relatório médico está à disposição da perícia.

Investigação

Os pais de Lara registraram ocorrência na 23ª Delegacia de Lauro de Freitas, na manhã desta sexta. O caso é investigado pelo delegado Joelson dos Santos Reis, titular da unidade policial.

“Vamos instaurar um inquérito e aguardar a conclusão do laudo para ver se a morte da criança foi provocada por alguma medicação. Ainda é precoce afirmar algo. O delegado Maurício Daltro já solicitou as imagens das câmeras de segurança do posto”, disse Reis.

Versão da farmacêutica:

Em nota, a empresa farmacêutica Sanofi relatou que em contato com a Secretaria de Saúde de Freitas da Bahia, a instituição informou que o medicamento usado nesta situação não foi o produto Plasil injetável. A Sanofi ressaltou ainda, que em 31 de maio de 2016, protocolou junto à Anvisa a descontinuação da solução injetável do medicamento Plasil (cloridrato de metoclopramida), e que a partir dessa data deixou de fabricar esta versão do produto, utilizado principalmente no tratamento de enjoos e vômitos de origens diversas.

A matéria original foi editada para suprimir a citação ao médico Marcos Barreto, que no texto havia sido apontado como responsável pela prescrição da injeção do medicamento Plasil para a criança Lara Almeida, no Posto Médico Nelson Barros, em Lauro de Freitas. Barreto não foi o profissional responsável por medicar a criança, pois, conforme documentos apresentados posteriormente pelo mesmo, ele estava de plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão, em Salvador, das 19h de 24 de maio às 7h de 25 de maio.

