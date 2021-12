Mãe de secretário morto passa mal e é internada

A mãe do secretário de Educação da prefeitura de Santo Estêvão, José Agnaldo Barreto, encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 4, passou mal e precisou ser internada após receber a notícia da morte do filho.

De acordo com a assessoria de comunicação do município, Leda Barreto de Almeida foi levada para o Hospital João Bosque Cerqueira, após suspeita de infarto, mas já foi medicada e passa bem. A prefeitura de Santo Estêvão decretou luto oficial de três dias após a morte do secretário.

José Agnaldo tinha 41 anos e morava em uma casa no Centro da cidade. Ele era solteiro e não tinha filhos. José Agnaldo deixa os pais e três irmãos, também residentes no município.

O corpo do secretário será velado no Centro Cultural de Santo Estêvão, na praça Sete de Setembro, a partir das 11h da terça-feira, 5.

Professor

O secretário também trabalhava como professor de história e filosofia, no Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães da cidade. As aulas na instituição foram suspensas nesta tarde.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia lamentou a morte: "A Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a comunidade do Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães de Santo Estêvão, consternados, lamentam a morte do Secretário Municipal de Educação José Agnaldo Barreto de Almeida e comunicam a suspensão das aulas na unidade escolar nesta segunda-feira (04/04). José Agnaldo era professor efetivo da rede estadual de ensino desde o ano de 2000 e lecionava as disciplinas História e Filosofia na unidade escolar no turno noturno".

O caso

José Agnaldo foi encontrado morto dentro do imóvel onde morava, com as mãos amarradas e com marcas de golpes de faca pelo corpo, por volta das 6h.

A suspeita inicial é de que o crime tenha tido motivação passional, segundo a delegacia da cidade. O carro do secretário também foi roubado. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

