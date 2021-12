Mãe de jovem com cerca de 280 kg pede ajuda

Com 23 anos e cerca de 280 quilos, Francisco Araújo Silva está internado no Hospital Regional de Serrinha, desde o último dia 18, em decorrência de uma obesidade mórbida que compromete sua vida, como relata a mãe dele, Maria Aurizete de Araújo. Para que o filho tenha um tratamento adequado e que consiga emagrecer, Maria pede que Francisco seja transferido para uma unidade hospitalar de Feira de Santana ou de Salvador.

Enquanto a transferência não acontece, a mãe do jovem fica ao lado do rapaz em Serrinha, pedindo ajuda a todos que conhecem a história de rapaz. A primeira ajuda que teve foi para tirar o filho de casa, depois de muita dificuldade para removê-lo da residência e levá-lo ao hospital. Segundo ela, por conta do excesso de peso, Francisco não consegue tomar banho sozinho. Além disso, como não consegue se levantar, precisa usar fralda descartável.

Atualmente, no hospital, Francisco sofre com a falta de ar e precisa de ajuda de aparelhos para respirar. Por conta do quadro, que a cada dia se agrava, a mãe do rapaz teme pelo filho, que já sofreu "mais de seis paradas cardíacas, seguidas de convulsões".

"Meu filho está internado aqui em Serrinha, mas não tem como ter um tratamento direito, porque falta até mesmo aparelho que possa medir a pressão dele. Não tem nem mesmo cama adequada", afirma ela, acrescentando que o hospital de Serrinha já entrou em contato com outras unidades hospitalares, mas que não conseguiu uma vaga para o filho.

"Preciso de ajuda para que meu filho consiga sobreviver. Por isso, peço que algum hospital possa recebê-lo para iniciar um tratamento para que ele possa emagrecer antes da cirurgia de redução de estômago", pede Maria, que diz que não sairá do hospital antes de Francisco será transferido. "Nem a Prefeitura de Serrinha nem o governo do Estado me ajudam a resolver a situação do meu filho", critica Maria.

Francisco começou a engordar ainda na infância, quando tinha por volta dos 9 anos. Depois, aos 12 anos, de acordo com a mãe do rapaz, o jovem já sentia dificuldade para andar. Aos 15, já estava praticamente inválido, segundo relato da mãe.

