Mãe de garoto agredido em Brasília diz que espera por Justiça

A servidora federal Jucimara das Mercês, mãe do garoto baiano que foi agredido por um casal em um condomínio de Brasília, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o filho passa bem e que aguarda o posicionamento da Justiça. De acordo com informações do site Acorda Cidade, o retorno do menino está prevista para a próxima segunda-feira ,17.

“Conversei com meu filho que está bem. Ele disse que doeu, ficou um pouco assustado. O lábio dele chegou a ferir, mas ele disse que está bem. Minha irmã e minha mãe estão lá gerindo a situação e agora é esperar pela justiça. Acredito que os pais são inconsequentes, intolerantes e isso não deve ser aceito na sociedade que a gente vive. Não sei classificar o comportamento deles. Ficamos indignados com essa situação. Tem dois meses que meu filho deixou um tratamento, pois ele tinha convulsão e da forma como ele caiu poderia ter causado uma lesão grave”, disse em entrevista ao Acorda Cidade.

A servidora afirmou ainda que o fato ocorreu no domingo, 9, e que na segunda, 10, a irmã dela obteve as imagens da câmera de segurança do prédio, e que, depois disto, ela procurou a Justiça. Jucimara mora em Feira de Santana com a família. O menino e os seus irmãos estão em Brasília desde a última quinta, 6, para comemorar o aniversário de 9 anos de um primo.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, os adultos que agrediram o menino de 6 anos devem responder por "lesão corporal, com pena prevista de três meses a um ano de prisão. Há ainda a possibilidade de responderem pelo crime de ameaça e por terem submetido o próprio filho a um constrangimento, crime que este previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

