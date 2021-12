Mãe de garota com síndrome descarta doença ligada ao aedes

Internada no Hospital Estadual da Criança (HEC) desde o último dia 1º, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador), a menina de 7 anos diagnosticada com Guillain-Barré não teve qualquer das três doenças associadas ao aparecimento da síndrome, como dengue, zika e chikungunya. Este é o único caso no estado não precedido por nenhuma das endemias citadas.

A informação foi dada pela professora Ana Lúcia de Jesus, 34 anos, mãe da criança. Ela sustenta que a filha não apresentou qualquer sintoma das três doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. "Antes de ser diagnosticada, ela não mostrou sinais", disse a professora.

Estudos

"Embora acredite-se que os casos de Guillain-Barré na Bahia estejam diretamente relacionados a doenças como dengue, chikungunya e, sobretudo, zika, ainda não há estudos que comprovem essa associação. Portanto, não podemos estabelecer uma relação de causa e efeito", afirma o neurologista e professor Aílton Melo, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Famed/Ufba).

O caso da garota revela que os especialistas e a população devem ficar atentos a outras doenças virais, a exemplo da gripe, hepatite, Citomegalovírus e Epstein barr - que pertencem à família do herpesvírus. Além de infecções bacterianas, como as causadas pelo micro-organismo Campylobacter jejuni, encontrado nos alimentos.

"A síndrome pode se desenvolver após qualquer doença virótica ou infecção bacteriana. O agente mais comum encontrado como causador é o Campylobacter jejuni, que provoca infecção gastrointestinal, seguido do vírus Epstein Barr e Citomegalovírus", diz Aílton Melo.

O neurologista chama a atenção para a importância de não deixar água parada. "Se as pessoas adotarem os cuidados básicos, não haverá mosquito. Se não houver mosquito, essa epidemia tríplice viral que estamos vivendo no estado acaba e o risco de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré diminui consideravelmente", afirma o neurologista.

Fisioterapia

Dois dos principais sintomas da Guillain-Barré são a fraqueza e a redução progressiva da força muscular de forma ascendente, dos músculos inferiores para os superiores. Nos casos mais graves, a doença pode causar paralisia total (ver infografia).

De acordo com o fisioterapeuta Marcelino Lima, isso ocorre porque a síndrome ataca e destrói a cobertura de mielina, membrana que reveste o nervo e facilita a transmissão do estímulo nervoso. "Esse processo é chamado de desmielinização. Com isso, os sinais nervosos se propagam mais lentamente", explica.

Segundo ele, a fisioterapia é um recurso fundamental durante e após a crise, especialmente para o controle e a reversão do déficit motor que a síndrome pode provocar no corpo.

"Pessoas com Guillain- -Barré experimentam fraqueza e paralisia de certos grupos musculares. Esses músculos precisam ser ativados para que voltem a funcionar corretamente", esclarece Marcelino, que já teve um paciente portador da síndrome.

A estimulação dos músculos pode ser feita manualmente ou por meio da eletroestimulação. "O tempo e a forma de tratamento vão depender de cada caso. Quanto mais cedo for realizado, mais rápido esse paciente voltará às atividades normais", diz.

A doença também pode debilitar os músculos do tórax, o que compromete a capacidade respiratória. Nesses casos, o paciente necessita de um suporte ventilatório e há, também, risco de morte.

