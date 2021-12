Mãe de bebê supostamente vendido em Feira se apresenta

A mãe biológica do bebê que supostamente foi vendido a um casal de Feira de Santana se apresentou na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), na tarde desta segunda-feira, 2. Em depoimento à delegada Claudine Passos, ela negou que tenha cobrado qualquer quantia antes de dar o bebê para adoção.

Segundo a delegada, a mãe biológica afirmou em depoimento que nunca teve contato com os pais adotivos e entregou a criança a uma intermediadora. "Ela disse que nunca pediu dinheiro nenhum, que só queria entregar o bebê para a adoção para que ele tivesse uma vida melhor", contou a titular do DAI.

A mulher responsável pela intermediação também já foi ouvida pela delegada e admitiu ter cobrado uma taxa de R$ 2 mil para ajudar nos custos que a mãe biológica teve com o parto e com a viagem até Feira de Santana. Na versão dada em depoimento pelos pretensos pais adotivos, a mãe biológica, que não teve a identidade divulgada pela polícia, teria vindo de ônibus do Ceará até a Bahia, com passagem custeada por eles, para entregar o bebê.

Hailton Cerqueira Chagas, 39 anos, e a esposa Nocília de Souza Rocha, 40, tiveram a liberdade provisória concedida no domingo, 31, por serem réus primários e terem residência fixa no município. O casal irá responder ao processo por adoção ilegal em liberdade. Ao todo, 13 pessoas já foram ouvidas sobre o caso.

