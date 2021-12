Mãe biológica e 5 filhos voltam para Monte Santo na quarta

O retorno à Bahia da dona de casa Silvânia Maria Mota dos Santos, 25 anos, e dos cinco filhos dela, que estavam sob a guarda provisória de famílias do interior de São Paulo, é aguardado para a manhã desta quarta-feira, 19.

Após o desembarque em Salvador, Silvânia e os filhos seguem de imediato para o município de origem, Monte Santo (a 373 km de Salvador), em uma van cedida pelo governo estadual. Eles serão acompanhados por agentes da Polícia Federal.

Nesta segunda-feira, o ouvidor-geral da Secretaria Nacional de Direitos Humanos (SDH), Bruno Renato Teixeira, e o diretor do órgão, Luiz Otávio Daloma, estiveram reunidos com o deputado estadual Yulo Oiticica (PT), membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para definir os detalhes da viagem.

O horário exato da chegada não está sendo divulgado, numa tentativa da SDH de preservar a privacidade da família. "Os meninos estão muito abalados. Não será fácil. As crianças estão pagando por um absurdo. Não havia elementos que justificassem a retirada delas da mãe biológica", frisou o deputado.

Titular da Comarca de Euclides da Cunha, o juiz Luís Roberto Cappio, que responde por Monte Santo, revogou decisão de seu antecessor, Vítor Bizerra, que está sob investigação da CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara Federal. "Estive com as crianças, e elas se mostraram felizes com a mãe", disse Cappio.

adblock ativo