Madrigal da Ufba anima 125 anos Barreiras

O aniversário de 125 anos da cidade de Barreiras, distante a 858 km de Salvador, terá nesta quinta-feira, 26, uma programação extensa com atos cívicos, eventos religiosos, esportivos e culturais. Uma das atrações será o Madrigal da Ufba, considerado um dos melhores grupos vocais do Brasil, com apresentação às 20h30 na praça Landulfo Alves, lcoalizada no Centro Histórico.

O concerto contará com 20 peças de canto a capela com acompanhamento de piano. São músicas no estilo Barroco, Clássico, Romântico, Moderno, Folclórico, Espiritual Negro e Popular, que serão conduzidas por 25 integrantes, entre sopranos, tenores, contraltos e baixos, sob a regência do maestro José Maurício Brando e o acompanhamento da pianista Elisama Santos.

Na cidade, a data de emancipação é comemorada com o tema Maio Maior durante todo este mês, com encerramento previsto para o dia 31. Uma das atrações é a Exposição Comemorativa aos 35 aos do Campus IX da UNEB - Oito Séculos da Língua Portuguesa. O evento, que acontece no Palácio das Artes, praça Castro Alves, tem entrada franca.

O Projeto Toque Brasileiro vai animar a praça Landulfo Alves na sexta, 27. A Primeira Festa Literária de Barreiras (Flib) também faz parte da programação de aniversário, movimentando o Parque de Exposições Geraldo Rocha entre 18 e 23 de maio.

