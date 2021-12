Madre de Deus: novo terminal marítimo é inaugurado no sábado

Após reforma, o terminal marítimo da cidade de Madre de Deus será inaugurado neste sábado, 14. O equipamento conta em sua nova estrutura com guichês para vendas de passagens, lanchonetes, espaço cultural e um restaurante.

Com a recuperação, agora poderão atracar no equipamento jet skis, lanchas, barcos de pescadores e catamarãs. Sua estrutura foi modificada e passou a ser composta por guarda corpo em aço inox e cobertura em policarbonato, além de espaço para lojas de artesanato.

O terminal será utilizado por pessoas que se deslocam para as as ilhas como Maria Guarda, que pertence ao município, Paramana e Bom Jesus dos Passos. A prefeitura informa ainda que já está em negociação com o governo do estado, junto a AGERBA, para implantar a linha náutica entre Madre de Deus e Salvador.

