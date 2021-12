Macaco é encontrado morto no interior da Bahia

Um macaco foi encontrado morto em Bandeira do Colônia, distrito do município de Itapetinga, distante a 562 km de Salvador. O animal foi recolhido pela Vigilância Sanitária Epidemiológica e enviado ao Laboratório Central de Saúde Púbica (Lacen), em Salvador, para analisar se a morte aconteceu em decorrência da febre amarela.

A coordenação da Vigilância Sanitária Epidemiológica informou ao Blog do Anderson que não foram encontrados sinais de agressão no corpo do macaco. Nesta terça-feira, 13, foram aplicados produtos repelentes até 400 metros do local onde o animal foi encontrado, de acordo com a publicação.

Capturados na capital

Desde o início de janeiro, 60 macacos foram capturados na capital baiana com suspeita de febre amarela, sendo 55 mortos e 5 vivos. Exames laboratoriais serão feitos para confirmar se os animais foram infectados pela doença.

adblock ativo