Macaco é encontrado morto em quintal de Simões Filho

Um macaco do gênero "Mico" foi encontrado morto no quintal de uma residência localizada no Bairro Cia 2, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo o site "Simões Filho Online", a proprietária do imóvel, Maria José, informou que o animal já estava morto há duas semanas, mas só acionou os órgão competentes nesta sexta-feira, 31, após ficar assustada com os casos de macacos mortos em Salvador e na Bahia, infectados com o vírus da febre amarela.

Ainda segundo dona Maria, dois técnicos e um gerente de zoonoses da Vigilância Sanitária e Proteção à Saúde de Simões Filho estiveram no local mas não foi possível fazer o recolhimento do animal para exames no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), já que o primata estava em estado de decomposição.

A prefeitura da cidade e o órgão de saúde recomendaram que, caso a população encontre algum animal morto na rua, nas residências ou em espaços públicos, faça o contato com a equipe de zoonoses da Vigilância e Proteção à Saúde o mais breve possível. Ainda de acordo com a Prefeitura, até o momento não há registros de febre amarela na região.

