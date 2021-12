Luiz Caldas vai ministrar aula-show para estudantes

Nesta quinta-feira, 5, os estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vão contar com uma aula-show, ministrada pelo músico, cantor e compositor Luiz Caldas.

A atividade, que terá como tema os 30 anos da axé music, terá início às 17h30, na Praça das Artes, na área central do campus de Ondina, com entrada gratuita.

A aula integra a programação especial elaborada para receber os calouros e veteranos matriculados na universidade e demais membros da comunidade acadêmica.

Nesta quarta, 4, o professor da Universidade de São Paulo (USP) Sílvio Salinas vai ministrar a palestra científica Modelos da natureza - origens da física estatística, no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, a partir das 9h30.

Antes da palestra, os alunos contarão com a apresentação do violonista Adriano Oliveira.

Políticas educacionais

Nesta quinta, foi a vez de o professor Dermeval Saviani, da Universidade de Campinas (Unicamp), recepcionar os estudantes. Ele ministrou a palestra Políticas educacionais brasileiras, da abertura política após o regime militar até os dias atuais, na reitoria.

A programação especial será encerrada na tarde do dia 20 de março, com uma atividade de integração dos calouros com vários ambientes da Universidade.

Intitulada de Mapandante Ufba, a ação começa às 14 horas e também contará com apresentações artísticas promovidas por estudantes veteranos.

adblock ativo