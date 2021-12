Luís Carneiro é reeleito para comandar o MPT-BA por mais dois anos

O procurador do trabalho Luís Carlos Gomes Carneiro Filho foi eleito nesta quinta-feira, 12, para o seu segundo mandato à frente do Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA). Ele obteve 49 votos entre os 52 possíveis no colégio eleitoral, formado por todos os membros da instituição, lotados na estado.

Carneiro, que assumiu o cargo em 1º de outubro de 2017 para o mandato de dois anos, é procurador do trabalho desde 2010 e já passou pela unidade do órgão em Santo Antônio de Jesus, onde ocupou o cargo de coordenador.

Atual procurador-chefe da instituição, Luís Carneiro permanecerá por mais dois anos na função. O exercício do seu segundo mandato se inicia no dia 1º de outubro, com solenidade de posse no dia 24 de outubro, às 17h, na sede do órgão, localizada no Corredor da Vitória, em Salvador.

