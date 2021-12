Lotérica é assaltada e suspeitos usam reféns como escudo em Cardeal

Uma casa lotérica na cidade de Cardeal da Silva (a 160 km de Salvador) foi alvo de uma ação criminosa. Na noite da sexta-feira, 17. suspeitos invadiram o local e roubaram o estabelecimento. Pessoas foram feitas reféns e usadas como escudo.

De acordo com uma testemunha, os assaltantes fizeram de reféns jovens que estavam em um trailer próximo ao estabelecimento, um motorista e uma médica de uma ambulância, que passava no momento do crime.

Os criminosos levaram uma parte dos reféns para a porta da delegacia e outra para a frente da lotérica. Todos tiveram os aparelhos celulares levados pelos suspeitos.

Na ação criminosa, a porta que dá acesso ao interior da lotérica foi destruída. Ninguém se feriu. Ainda não há informações sobre o valor roubado.

