Lojistas protestam pela reabertura dos shoppings em Salvador

Lojistas de Salvador organizaram na manhã desta sexta-feira, 19, um protesto reivindicando a reabertura dos shoppings na capital baiana. A concentração ocorreu em frente ao Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves. Em seguida, o grupo fez carreata em direção à Prefeitura de Salvador, na Praça Municipal.

De acordo com a organização, o protesto cobra a reabertura dos estabelecimentos, fechados desde o dia 21 de março, como uma das formar de prevenção contra o avanço da pandemia de Covid-19 na cidade.

A manifestação também visa a suspensão da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) com isenção do período proporcional ao fechamento dos estabelecimentos e a isenção da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) para o ano de 2020, também devido às dificuldades econômicas provocadas pela pandemia.

