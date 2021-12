Lojas são saqueadas após inundação em Santo Amaro

Depois das inundações por conta da forte chuva que causou o transbordamento do Rio Subaé no município de Santo Amaro da Purificação (distante a 83km de Salvador), no Recôncavo baiano, estabelecimentos comerciais da cidade foram saqueados, neste sábado, 11.

As lojas Ricardo Eletro, Magazine Luiza e vários boxes comerciais do centro do município foram arrombados e tiveram seus produtos roubados. Os estabelecimentos ainda não se pronunciaram sobre o valor do prejuízo.



<GALERIA ID=19973/>







Inundação em Santo Amaro. Aqui no Trapiche de baixo em Santo Amaro, as pessoas estão indo de casa em casa para ajudar a levantar os móveis e/ou a tira-los da casa. Muitas pessoas dizendo que perderam utensílios elétricos e/ou domésticos. Mais cedo passaram algumas pessoas e crianças, carregando blocos para distribuir nas casas invadidas pela água. Posted by Ramon Almeida on Sábado, 11 de abril de 2015

adblock ativo