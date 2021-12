Loja de varejo é assaltada na Estrada do Coco

A unidade das Lojas Americanas que fica localizada na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foi assaltada por volta da 15h da tarde desta terça-feira, 27.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ao total, quatro suspeitos participaram do crime. Enquanto dois deles saqueavam a loja, os outros dois aguardavam dentro de um veículo.

Segundo a Stelecom, além do dinheiro do caixa, os suspeitos conseguiram levar aparelhos celulares, tablets e dinheiro do caixa. A quantia roubada não foi divulgada.

Policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) foram acionados e fazem buscas pela região.

A equipe de reportagem A TARDE entrou em contato com a loja, mas, um funcionário informou que o estabelecimento não foi assaltado.

