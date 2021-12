Loja de roupa pega fogo em Feira de Santana

Uma loja da Hering Store pegou fogo no início da manhã desta terça-feira, 20. O estabelecimento é localizado na avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

As chamas foram debeladas por homens do Corpo de Bombeiros. No momento do incêndio, a loja estava vazia e ninguém ficou ferido. As causas das chamas ainda são desconhecidas.

