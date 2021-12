Loja de cosméticos abre vagas para vendedora em shopping de Salvador

O Grupo L'occitane está com seleção para vagas no Shopping Barra e no Salvador Shopping para o cargo de vendedora. As vagas são exclusivas para mulheres com afinidade no setor de cosméticos.

As interessadas em participar de seleção devem enviar o currículo para o email disponibilizado pela empresa, que é: gerentesalvador.loccitane@gmail.com. É necessário informar no assunto o nome do cargo desejado.

Como pré-requisito, a empresa exige que a candidata tenha perfil profissional, que esteja disposta a aprender, ser comunicativa, responsáveis para cumprir prazos e efetuar tarefas. É preciso também ter como grau de escolaridade ensino médio completo.

Valores de salários e os benefícios oferecidos não foram repassados pela contratante. O assunto será tratado durante o processo seletivo.

