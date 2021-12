Um incêndio na madrugada desta quinta-feira, 30, destruiu uma loja de peças e carros usados em Feira de Santana, a cerca de 110 quilômetros de Salvador. Veículos que estavam no local foram tomados pelo fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para debelar as chamas e evitar que o incêndio atingisse imóveis vizinhos. As causas da ocorrência ainda são desconhecidas, mas a hipótese de ação criminosa não é descartada pela polícia. Assista:

Da Redação Loja de carros usados é destruída por incêndio em Feira de Santana

Um dos proprietários do estabelecimento comercial estima prejuízo em torno de R$ 1 milhão, conforme informações do site Acorda Cidade.

