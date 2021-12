Loja de artigos domésticos é reinaugurada em Salvador

A loja Domi Interiores, de artigos domésticos, situada na rua Henriqueta Martins Catarino, no bairro da Federação, em Salvador, será reinaugurada nesta quarta-feira, 15, às 19h. Apresentando um portfólio com produtos de primeira linha e preços acessíveis, a empresa vai lançar uma mostra de seis ambientes que juntos compõe um apartamento de 80m². A exposição ficará disponível por seis meses.

No quarto de casal a arquiteta Raiza Santana, da MR Arquitetura e Construções, empregou elementos como tecidos, papéis de parede florais e boiseries, as arquitetas Fernanda Messias, Silvana Messias, Mirella Oliveira e Paula Araújo, da T3 Arquitetura, buscaram criar um ambiente inusitado para o quarto de menina, a arquiteta Julia Hamaji e a designer de interiores Melina Andrade, da HA Arquitetura e Interiores, projetaram varanda tropical, as sócias Karina Braga e Priscila Duder, do escritório KP Interiores, assinam a decoração do living com varanda e lounge kitchen assinado pelo Arquiteto Rodrigo Dantas da MR Arquitetura e Construções.

A nova Domi Interiores vai oferecer destaque para o atendimento personalizado, com vendedores especialistas em arquitetura e designer de interiores “Estamos trazendo para o mercado de Salvador tudo de decoração em um só lugar, com o intuito de proporcionar comodidade a quem for montar a sua casa ou escritório”, conta o diretor e proprietário da Domi, Alan Boaventura.

