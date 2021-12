Localizado corpo da sexta vítima de afogamento na Bahia

O corpo do adolescente Rogério Pereira Machado, 15 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 30, boiando nas águas do Rio São Francisco. Ele foi a última vítima do afogamento ocorrido no domingo, 27, no Povoado de Passos no município de Serra do Ramalho (a 824 km de Salvador). O corpo foi localizado no mesmo local onde houve o acidente, o que levanta a hipótese dele ter ficado preso em pedras ou restos de redes que estavam no fundo do rio.



"O corpo emergiu por volta das 08h30, quando já íamos começar os trabalhos de busca. Os pescadores avistaram e nos comunicaram", informou um bombeiro que participava das buscas pelo jovem.



Além de Rogério, morreram no acidente os irmãos Derilton de Castro Lima, 20 anos e Ramon de Castro Lima, 15, Dieison Andrade Silva, 16, César Augusto Souza Prado, 20 e José Eudes Barbosa da Silva, 15.



Os jovens congregavam na Igreja Adventista do Sétimo Dia e participavam de um retiro. Eles jogavam futebol as margens do rio, quando a bola caiu na água e um deles ao tentar buscar o brinquedo, se afogou. Os outros cinco tentaram tirar o colega e foram levados pela correnteza.



O corpo de Rogério Pereira foi levado para o hospital municipal e sepultado no final da manhã no Cemitério da Agrovila 21.



Um inquérito foi instaurado na delegacia local sob a responsabilidade do coordenador da 24ª Coorpin, Leonardo Souza Soares para investigar as causas do acidente.

