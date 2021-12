Lobo-marinho é achado no extremo-sul da Bahia

O Instituto Baleia Jubarte (IBJ) resgatou um lobo-marinho-do-sul nesta sexta-feira, 14, em Cumuruxatiba, no município de Prado, no extremo sul da Bahia. O animal é um jovem macho da espécie e segundo veterinários do instituto está magro e na fase de troca da pelagem.

Como animal não aceitou o alimento, o IBJ entrou em contato com o Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA). As duas entidades encaminharam o lobo-marinho para um centro de reabilitação. Depois de ganhar peso ele será devolvido à natureza.

O animal recebeu soro para hidratação e foi levado para o centro de reabilitação do IMA em Ilhéus. O lobo-marinho é uma espécie que pode ser agressiva e o IBJ recomenda que ninguém deve tentar tocar, capturar ou alimentar estes animais. Ele morde e pode provocar ferimentos graves.

