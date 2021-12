Lixo: hospitais e clínicas de Barreiras vão ser notificados

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Barreiras (a 905 km de Salvador) vai notificar todos hospitais e clínicas da cidade a apresentarem o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos hospitalares. Entre eles, o Hospital do Oeste (HO), que foi manchete nacional, na semana passada, após uma equipe de reportagem de TV local registrar o despejo de lixo hospitalar com nome de paciente e do hospital no lixão da cidade.



De acordo com o secretário do Meio Ambiente, João Bosco Silva, técnicos da secretaria passaram dois dias no lixão coletando material que comprovasse as denúncias

e subsidiassem a notificação e multa dos responsáveis. “Eles (os técnicos) encontraram lixo hospitalar, mas sem identificação de origem, o que inviabiliza a notificação de determinada unidade”, explicou.



O secretário destacou, ainda, que as imagens da TV já foram requisitadas e podem servir de prova sobre o descarte irregular de lixo hospitalar no lixão da cidade. “Esse procedimento é infração administrativa grave, com multas que variam entre R$ 200 mil e R$ 50 milhões, a depender das atenuantes e agravantes”, salientou.



Catadores confirmam



No lixão, que fica a 17 km da cidade, os catadores afirmam que é comum encontrarem lixo de hospital entre o material despejado pelos caminhões coletores. “Quase toda semana, chega algum lixo de hospital por aqui, com frascos de soro, agulhas e seringas”, revelou a catadora Vânia Pereira, 22 anos. Mas ela não sabe dizer de que hospital ou clínica vem o material porque não sabe ler.



Segundo a assessoria de comunicação do HO, a direção do hospital só irá se pronunciar depois de notificada pelos órgãos ambientais.

