Lixão de Luís Eduardo Magalhães ganha novo espaço este mês

O lixão municipal de Luís Eduardo Magalhães (a 940 quilômetros de Salvador) será transferido até o final deste mês para um local situado a 12 quilômetros da cidade. A mudança é fruto de uma parceria assinada com o empresário Wanderley Ferreira, que doou uma área de propriedade dele, a qual já estava degradada devido ao alto índice de compactação e desmatamento.

Localizado próximo de residências, devido ao crescimento da cidade, a atual lixão incomoda principalmente os moradores dos bairros Cidade Universitária e o Residencial 90.

Preocupados com a presença de ratos, urubus, baratas e moscas, além do mau cheiro, eles chegaram a fazer manifestações, cobrando uma medida sanitária, antes do anúncio da mudança de local.

"Ninguém aguenta mais este mau cheiro e as moscas varejeiras que vêm do lixão para dentro das casas. Já passava da hora de o município tomar uma atitude para mudar a situação atual", comemorou a garçonete Helena Coimbra, moradora do local, diante da notícia.

O local que ainda é usado como lixão será recuperado e transformado em bosque para caminhadas, assim que todos os resíduos forem transferidos para o novo destino.

Nova etapa - Secretária de Meio Ambiente, Fernanda Aguiar afirma que a medida marca uma nova etapa de trabalho. "A partir desta mudança, temos que cuidar de terrenos baldios e áreas desocupadas na periferia da cidade, pois a população tende a colocar lixo nesses locais", frisa.

Segundo ela, o projeto do município é reduzir a quantidade de resíduos que irão para o lixão. "Por isso a importância de realizar a coleta seletiva. Vamos trabalhar com uma intensa sensibilização para separar o lixo dentro das casas", afirma. A secretária esclarece, ainda, que o método de recolhimento de lixo, com a separação dos resíduos reaproveitáveis, já é feito em alguns bairros.

O prefeito Humberto Santa Cruz esclarece que, depois de uma campanha de conscientização, o município vai reforçar as equipes de fiscalização. "Serão cobradas multas pesadas para quem colocar lixo em locais inapropriados", avisa.

Presidente da União dos Municípios do Oeste da Bahia (Umob), Humberto Santa Cruz destaca, também, a importância de os municípios de Barreiras, São Desidério e Luís Eduardo Magalhães unirem forças para viabilizar uma solução conjunta para a questão do lixo. "Esta atitude pode facilitar a administração e manejo de um aterro sanitário", enfatizou. O consórcio a que se refere, no entanto, ainda se encontra em fase de discussões.

