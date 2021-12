Lixão clandestino polui rio Itapecerica

Quem se embrenha nos 21 hectares de plantação do agricultor Manoel Delfino, 66, nem imagina que aquele monte de verduras e hortaliças orgânicas - cultivadas há 50 anos sem a utilização de agrotóxicos e outros produtos bioquímicos - pode estar contaminado por lixo.

O cuidado que o lavrador tem com o plantio é prejudicado pelo estado da nascente do rio Itapecerica, onde a prefeitura de Mata de São João - município da Grande Salvador a 56 quilômetros da capital - descarta lixo há pelo menos quatro anos, de acordo com documentos técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

A água da cabeceira do rio - único alimento disponível para regar a cultura de milho, coentro, jiló, aipim, alface, banana e outros produtos - fica à beira de uma propriedade privada na rodovia BA-505, que liga a zona rural de Mata de São João ao município de Itanagra, a 91 quilômetros de Salvador.

No terreno, ainda segundo o Inema, pelo menos desde 2012 há um lixão irregular mantido pela administração municipal - o que, para fazendeiros e agricultores perturba a rotina daquela comunidade.

"Eles chegam com caminhões e trazem sofá, lixo doméstico, descarga sanitária e até seringa, material hospitalar", conta o dono da Fazenda Moraes, vizinha frontal do lixão, Jorge Washington Moraes Filho.

A atividade do aterro, de acordo com os moradores, é intermitente. Os períodos de interrupção foram decorrentes de ações dos órgãos de fiscalização como o Inema e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

Além disso, queimadas e outras estratégias são utilizadas para sumir com os resíduos ali armazenados.

Vídeos obtidos por A TARDE mostram caminhões despejando lixo no terreno, enquanto funcionários da prefeitura queimam o material. No local, a equipe de reportagem identificou, na última quarta-feira, indícios de sacos plásticos, entulhos e outros resíduos, mas em quantidade menor do que mostram as gravações.

Para acessar o local, é preciso enfrentar uma prejudicada estrada de barro. Depois, pular uma cerca de arame farpado ou uma pequena porteira azul, fechada por correntes e cadeados, a fim de impedir o acesso de curiosos em potencial.

Alimento da terra

"Eles também aterram o lixo e empurram o que sobrou para dentro do rio Itapecerica", relata o agricultor Manoel Delfino, conhecido naquelas bandas como seu Neco. Ele, que depende da água do rio para sobreviver da atividade rural, é um dos principais prejudicados pela existência do lixão.

O fundo da propriedade, que ele mantém produtiva com a ajuda dos filhos Irineu, 33, e Ildson, 29, é separado do terreno onde a prefeitura da cidade mantém o aterro apenas pelo curso d'água do rio Itapecerica.

"Meu rio é que me ajudou a criar meus filhos", afirma seu Neco, em uma mistura de agradecimento e temor pelo que pode acontecer. "Se o rio acabar, acabou a vida por aqui", sentencia.

O agricultor torce para que a interrupção das atividades do lixão nos últimos dois meses não seja "apenas mais um intervalo".

Fiscalização

A esperança de seu Neco apoia-se na força que atribui aos órgãos de fiscalização. Isso porque a interrupção das atividades do aterro clandestino aconteceu no começo de março, após o Inema exigir à prefeitura de Mata de São João a correção imediata do problema.

Na ocasião, em um relatório técnico, o órgão estadual classificou a infração como "grave", mas, de acordo com a assessoria de comunicação municipal, não chegou a aplicar multa à administração.

Além de apontar que o descarte irregular de lixo vinha "acarretando efetiva degradação ambiental", o Inema afirma, no relatório, que a prefeitura da cidade é reincidente na infração.

Conforme o documento acessado pela reportagem, a área já tinha sido objeto de denúncia no ano de 2012, quando a gestão municipal se comprometeu a interromper o descarte irregular de resíduos sólidos no terreno da BA-505.

Prefeitura nega

Apesar da posição dos órgãos e dos relatos da comunidade, a versão dos relatórios do Inema é negada pela prefeitura. Por e-mail, a assessoria do prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira (PP), informou que a cidade "não possui nenhum lixão clandestino".

Segundo o comunicado, a área particular era usada como depósito de entulho e galhos podados pela população. "Mas, após a notificação do Inema, o terreno foi cercado e não é despejado mais nenhum material na localidade", informa o prefeito.

Na mesma nota, a prefeitura de Mata de São João garante que irá realizar uma fiscalização no local na segunda-feira, 30, "para tentar identificar quem continua jogando resíduos na mesma".

adblock ativo