Lives contam a história da Independência na Bahia

Com o objetivo de contar a história de luta da Bahia no episódio que culminou com o 2 de Julho, o Grupo A TARDE realiza live especial hoje, às 11h, no projeto Mesa Redonda. Intitulada “Homenagem ao 2 de Julho”, a live será mediada por Fernando Oberlaender, da editora Camurê, tendo como convidados o historiador Daniel Rebouças, o ator Jackson Costa, o cantor e compositor Alexandre Leão e multi-instrumentista Carlinhos Brown. A transmissão acontece no canal do Youtube e no Facebook

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) disponibilizará em seu canal no youtube uma programação recheada de atrações, durante seis dias, com direito à exibição de filmes, encontro de filarmônicas, videoaulas e rodas de conversas. Também haverá jogos educativos temáticos para crianças e adolescentes nos perfis da FGM no Instagram e Facebook.

Hoje, às 8h, tem a a estreia do documentário “Dois de Julho – Um Sonho de Liberdade”, com direção de Yuri Rosat. Às 18h, será exibido o 29º Encontro de Filarmônicas, conduzido pelo maestro Fred Dantas, com apresentações musicais gravadas e entrevistas ao vivo. A programação completa do 2 de Julho online pode ser acompanhada nas referidas redes sociais da FGM.

Em baianês

Hoje, às 17h, tem live sobre a Independência do Brasil na Bahia, com Louti Bahia, no Instagram. De forma descontraída, ele conta o marco histórico em “baianês”.

“Eita povo guerreiro! Eita povo boca de zero nove. E aí, painho, foi um arerê nas ruas de Salvador: o Exército Libertador entrou triunfante: todo mundo solto na buraqueira indo cumê água. A rua chega ficou apertada e assim nasceu o desfile do 2 de Julho” diz parte da narrativa que será apresentada por Louti.

