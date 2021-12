Live debate importância do artesanato na manutenção das tradições juninas

Falar sobre a importância do artesanato na manutenção das tradições juninas, da relação entre religião e artesanato, bem como trazer lembranças dos eventos juninos. Esse é o debate do 'Papo Artesanato', live, que vai ser realizada nesta sexta-feira, 18, às 19 horas, nas redes sociais da Economia Solidária da Bahia. O Artesanato da Bahia é um dos destaques no Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra.

A live vai ter mediação da coordenadora de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Ângela Guimarães, com as participações da cantora e presidente da Fábrica Cultural, Margareth Menezes, Mônica Vieira, artesã criadora de esculturas de orixás em metal, Petrina Patrocínio e Tirson Fernandes, ambos ceramistas com forte influência da religiosidade em seus trabalhos.

Em pleno mês de junho, o tema do Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) dá destaque às festas juninas.

O evento conta ainda com música, cultura, gastronomia e formações gratuitas em lives realizadas nas redes sociais.

adblock ativo