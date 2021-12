Litoral norte tem redução em número de acidentes durante carnaval

As estradas do litoral norte tiveram redução no número de acidentes durante o carnaval deste ano. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 11, pela Concessionária Litoral Norte (CLN).

De acordo com a análise, houve uma redução de 13% em acidentes, com queda de 17% entre os que obtiveram registros de vítimas fatais. Foi confirmada a redução 33,3% na quantidade de colisões em relação a 2018, na BA 099, trecho que compreende a Estrada do Coco. No total, mais de 190 mil veículos passaram pelo local entre os dias 1º e 6º de março. A concessionária atendeu 59 veículos enguiçados ou com pneu furado no trecho e realizaram o resgate com guincho ou reparo no local.

Já no sentido Aracaju, o tráfego foi registrado como intenso na sexta-feira, 1º, das 10h às 13h, no sábado, 2, das 9h às 12h e no domingo, 3, das 9h às 12h. No sentido Salvador, os dias com mais movimentados foram na terça-feira, 5, das 15h às 19h e quarta-feira, 6, das 11h às 16h.

