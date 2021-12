Litoral Norte ganhará mais um pedágio

Com início das obras previsto para abril, a Via Expressa Contorno Lauro de Freitas será mais uma estrada pedagiada administrada pela Concessionária Bahia Norte.



A concessionária, que já administra seis rodovias, e é responsável por cinco praças de pedágio integrantes do Sistema BA-093, ficará responsável pela construção da via, que vai ligar a Estrada do Coco (BA-093) à rodovia CIA-Aeroporto BA-256.



Segundo o Governo do Estado, a Via Expressa Contorno terá uma pista dupla, com duas faixas por sentido e 11,2 quilômetros de extensão.



A cobrança de pedágio será unilateral. Os motoristas que vão da CIA-Aeroporto, sentido Estrada do Coco, não pagarão. Já aqueles que fizerem o sentido inverso serão cobrados. A rodovia está orçada em R$ 126 milhões.



A Bahia Norte, informou, por meio de assessoria, que não se posiciona sobre o assunto enquanto o projeto rodoviário estiver na esfera governamental.

Usuários



Motoristas que trafegam diariamente pela Estrada do Coco temem o pagamento de mais uma tarifa. O comerciante Marcos Paulo Rodrigues, 42, que mora em Monte Gordo, conta que paga R$ 10 por dia para ir e vir do trabalho, na Central de Abastecimento (Ceasa), no km 5,5 da rodovia CIA-Aeroporto.



"Todos os dias passo pela praça de pedágio da CLN.



A construção da Via Expressa vai diminuir o tempo de espera no congestionamento, porém começo a me preocupar com mais uma cobrança", lamenta.



Para o estudante de direito Fabiano Paiva, 24, morador de Vilas do Atlântico, o apoio que o governo dá à construção de vias por meio da iniciativa privada "é uma maneira de se isentar de uma responsabilidade que deveria ser do estado". E acrescenta: "O estado tem um projeto importante concluído, sem ter esforço com licitações e aplicação de investimentos".



Para o prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Araponga Paiva, a obra vai melhorar o trânsito no município. "Essa é a única Via Expressa que já nasce como rota de fuga", diz. Paiva explica que a Estrada do Coco recebe uma sobrecarga de veículos que saem do Litoral Norte em direção à Região Metropolitana de Salvador (RMS), o que ocasiona congestionamentos.



Segundo o gestor, a nova estrada vai reduzir o fluxo de veículos pesados nos primeiros quilômetros da Estrada do Coco no município: "Os veículos que vêm do Litoral Norte, em direção à estrada CIA-Aeroporto, não precisarão passar pelo tráfego da região de Lauro de Freitas, complicado em horário de pico".



Segundo dados da Prefeitura de Lauro de Freitas, 100 mil veículos passam, mensalmente, pela Estrada do Coco. Em horário de pico, chegam a trafegar 60 automóveis por minuto e 45 por minuto, em horário normal, ainda de acordo com esses dados.



Conforme Paiva, uma condição para que a prefeitura apoiasse a construção, foi que ela não gerasse ônus aos moradores do município. "Os que residem aqui não precisarão pagar pedágio, porque continuarão tendo acesso pelo aeroporto. A cobrança só será imposta a quem preferir trafegar pela nova via", diz.

adblock ativo