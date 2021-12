Litoral Norte fica sem água pela 2ª vez desde o Réveillon

Um problema recorrente voltou a se abater sobre o Litoral Norte da Bahia. Exatos 22 dias após 15 localidades da região terem ficado a seco na época do Réveillon, uma nova interrupção no fornecimento de água causou transtornos à população.

De acordo com informações da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), 12 localidades ficaram sem água entre 18h30 de terça-feira e 8h30 desta quarta. São elas: Barra do Pojuca, Itacimirim, Praia do Forte, Imbassaí, Campinas, Malhada, Açu da Torre, Açuzinho, Tereré, Retiro de Açu, Tiririca e Cachoeirinha.

Segundo nota enviada pela assessoria da Embasa, a interrupção no abastecimento dessas localidades "foi causada por um problema no fornecimento de energia elétrica". A justificativa é a mesma usada na época Réveillon, quando o fornecimento foi interrompido das 21h do dia 30 até as 12h do dia 31.

Responsável pelo fornecimento de energia elétrica em todo o estado, a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), também em nota, afirmou que "a referida interrupção no fornecimento de energia, iniciada às 18h16 de terça, foi causada por defeito em equipamento da rede elétrica, situado em área de mata, de difícil acesso".

Ainda segundo a companhia, o fornecimento de energia elétrica à Embasa teria sido normalizado às 21h20 do mesmo dia - e não às 8h30 do dia seguinte, como afirmou a empresa de saneamento.

A Coelba confirmou, também, a interrupção do fornecimento de energia a alguns moradores de Cachoeirinha e Tiririca, localidades rurais próximas a Barra de Pojuca.

De acordo com a assessoria da companhia, uma parcela dessas localidades voltou a receber energia às 21h20 da terça-feira, enquanto a outra teve o serviço restabelecido "até as 12h30 desta quarta".

A TARDE tentou entrar em contato com a prefeitura de Mata de São João - cidade da Grande Salvador onde fica a maioria dos locais afetados - a fim de saber se existem políticas públicas que visem evitar essas situações, mas as ligações não foram atendidas.

Everaldo Siqueira, secretário de Infraestrutura de Camaçari - cidade onde fica a localidade Barra de Pojuca -, afirmou que "a prefeitura não interfere nos procedimentos da Embasa. Nós cobramos e pressionamos. É o que podemos fazer", disse.

Reclamações

A recepcionista Tatiane Figueiredo, moradora de Praia do Forte, afirma que, desde segunda-feira, antes mesmo da interrupção informada pela Embasa, já não havia água nas torneiras de uma parte das casas do local.

Segundo ela, o problema aparenta ser localizado, pois outras áreas da praia não sofrem com a mesma escassez. "Estou pegando água na casa da minha vizinha. Uma parte dos moradores está sem água, mas outra não", revelou.

Sobre isso, a Embasa informou que vai mandar uma equipe ao local para verificar os motivos da interrupção.

