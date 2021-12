Litoral baiano tem 29 praias impróprias para banho neste fim de semana

Um levantamento divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) na sexta-feira, 16, apontou que 29 praias do litoral da Bahia estão impróprias para banho neste fim de semana.

Além das 19 praias impróprias em Salvador, algumas praias da Baía de Todos-os-Santos, Costa dos Coqueiros, Costa do Cacau e Costa do Dendê estão entre as áreas que devem ser evitadas pela população (confira lista abaixo).

O Inema destaca que durante período chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas por meio das galerias pluviais, podendo causar doenças.

Os banhistas podem consultar informações sobre a qualidade das praias no aplicativo “Vai Dar Praia”, disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android.

De acordo com Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli.

