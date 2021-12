Litoral baiano tem 19 praias impróprias para banho neste fim de semana

Um balanço divulgado na sexta-feira, 18, pelo Instituto do Meio-Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) aponta que 19 praias estão impróprias para banho neste fim de semana, no litoral da Bahia, que nos últimos dias foi atingido por toneladas de petróleo cru.

Além de Salvador, praias da Baía de Todos-os-Santos também devem ser evitadas (confira relação completa abaixo). Já as praias da Costa dos Coqueiros, Costa do Descobrimento e Costa da Baleia estão liberadas para o banho de mar.

Ainda de acordo com o Inema, os banhistas devem evitar tocar nas manchas de óleo, e nem remover os resíduos encontrados, já que ações de limpeza estão sendo realizadas em todas as praias atingidas.

O instituto oferece serviços de análise das praias por meio do aplicativo “Vai Dar Praia”, onde é possível conferir as informações sobre a qualidade dos locais. O 'app' está disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android.

