Lista de vencedores do Prêmio Mestres e Mestras é divulgada

A lista final com os 30 ganhadores do Prêmio Mestras e Mestres da Cultura Popular foi divulgada nesta sexta-feira, 1. A relação foi definida após a comprovação documental e a premiação será no valor de R$ 10 mil.

Os vencedores são pessoas físicas, residentes do município e com experiência e conhecimento na cultura popular, com reconhecimento da comunidade onde vivem e atuam, além de longa permanência na atividade e capacidade de transmissão dos conhecimentos artísticos e culturais.

Quem quiser conferir, basta acessar o site da Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais”, ou clicar neste link, que encontrará o nome e apelido dos selecionados nas categorias Capoeira e Comunidades de Terreiro.

