Lista de aprovados para professor indígena sai neste sábado

A lista de convocação dos 123 candidatos aprovados no concurso para professor indígena deve ser divulgada neste final de semana, 24 e 25, no Diário Oficial do Estado.

O concurso para pessoas indígenas é o primeiro promovido em todo o país. Para participar, o candidato precisava ser indígena e pertencer à aldeia onde deverá exercer as atividades.

A remuneração é de R$ 900, para o período de 20 horas semanais.

