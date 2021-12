Linhas da RMS serão integradas ao metrô a partir de domingo

A partir do próximo domingo, 29, todas as linhas da região metropolitana de Salvador com destino à Lapa que chegam à capital pela BR-324 vão ser integradas ao metrô no terminal do Retiro. O passageiro que fizer a integração pagará apenas uma passagem em até três horas.

O cartão do metrô será aceito nos ônibus metropolitanos e o Metropasse dará acesso ao metrô. A integração será em cinco linhas: 803A2 (Nova Dias D'Ávila), 861 (Mata de São João-Barroquinha), 805A (Madre de Deus-Barroquinha), 800A (Camaçari-Barroquinha), 809 (Candeias-Barroquinha).

As mudanças deixam motoristas e passageiros com dúvidas. "Vai aumentar o roteiro, porque vamos ter que passar na estação do Retiro. Foram colocados avisos no interior dos ônibus, mas os passageiros ainda perguntam. Nós também ainda não sabemos direito como vai funcionar", disse o motorista Rubem Guimarães, 43 anos, da linha 809 (Candeias-Barroquinha).

A cabeleireira Loide Ramos, 46, vai a Salvador de Camaçari uma vez por semana e acha que a medida vai ser boa, mas ainda tem dúvidas, como fazer o cartão Metropasse. "Tudo que vier para favorecer é muito bom", disse.

As linhas metropolitanas que antes passavam na estação da Lapa agora circulam na estação Barroquinha. "Na estação da Lapa, era melhor, agora temos que andar muito", reclamou o encanador Wildejam Leão Reis, 44.

Para facilitar a identificação, os veículos serão marcados com um adesivo no para-brisa. No metrô, o usuário pode embarcar em qualquer estação e, depois, pegar o coletivo cadastrado. O benefício, que é individual e não pode ser acumulado a terceiros numa mesma viagem, vale para quem vai de ônibus metropolitano para o metrô e vice-versa.

Os cartões de crédito da CCR Metrô Bahia devem ser adquiridos nas bilheterias das estações do metrô. Já o Metropasse, na Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (Abemtro).

Prazo

O secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Carlos Martins, diz, em nota, que a integração foi estendida de duas para três horas, "por determinação do governador Rui Costa, que entende que o passageiro precisa de tempo para garantir o benefício, sem o risco de ser prejudicado por eventuais engarrafamentos".

A superintendente de Mobilidade (Sedur), Grace Gomes, destacou que "a grande vantagem para os moradores da região metropolitana é o acesso a um transporte de maior qualidade, mais eficiente, moderno e confortável, sem pagar nada a mais por isso. E que irá encurtar o tempo de viagem".

Desde janeiro, a integração com as linhas metropolitanas está em vigor no Retiro. Por decisão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), as sete linhas existentes foram fundidas e reduzidas para quatro: 869I (Barra-Simões Filho), 826A (Góes Calmon-Retiro), 872 (Ilha de São João-Pituba), 875 (Areia Branca-Terminal Retiro).

Ônibus urbanos

Para que a integração das linhas metropolitanas seja ampliada depende, agora, da integração com os ônibus urbanos, de responsabilidade da prefeitura municipal de Salvador.

"As demais linhas da RMS que acessam Salvador têm, como destino, a Calçada ou o Terminal da França, que são áreas onde o metrô não alcança. Então, faz-se necessária uma complementação do trajeto a partir dos ônibus urbanos", explicou Grace Gomes.

