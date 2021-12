Limpeza em manguezal marca Dia do Meio Ambiente

Com uma limpeza no mangue realizada neste domingo, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, a Fundação Vovó do Mangue abriu a programação da XVII Semana do Meio Ambiente, em Maragojipe, no Recôncavo baiano.

Mais de uma tonelada de lixo foi retirada por uma equipe de 30 pessoas na área do Cais do Cajá. Logo após a limpeza, a equipe fez o plantio de 1 mil mudas das três espécies mais encontradas na região: mangue branco, vermelho e preto.

A Semana do Meio Ambiente segue com atividades em Maragojipe até quarta-feira, 8, tendo como foco principal o combate ao mosquito aedes egypti. As ações acontecem na sede da entidade ambiental, na Praça Antônio Rebouças, no Centro.

