Ligações locais de orelhões passam a ser gratuitas

A operadora de telefonia Oi não poderá cobrar pelas ligações locais para telefone fixos realizadas de seus orelhões a partir desta quarta-feira, 15. A medida é resultado do trabalho da Anatel no monitoramento dos patamares mínimos de disponibilidade dos telefones públicos da concessionária em 15 estados, entre eles a Bahia, da sua área de atuação.

Na medição realizada no último dia 31 de março de 2015, a Oi não atingiu os patamares mínimos de disponibilidade em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

A disponibilidade da planta de orelhões deve ser de no mínimo 90% em todas as Unidades da Federação, na Bahia esse número é de 54%. Já nas localidades atendidas apenas por orelhões o mínimo é 95%, o número é atendido no estado.

