Ligação de água clandestina que abastecia 32 prédios é descoberta na RMS

Uma ligação de água clandestina que abastecia 32 apartamentos no Conjunto Habitacional Ilha de São Jorão, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi descoberta durante fiscalização nesta quarta-feira, 19.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), o prédio encontra-se com um débito de mais de R$ 153 mil. No momento da ação, os proprietários não estavam no local, porém, serão chamados para prestar esclarecimentos na 22ª Delegacia Territorial, em Simões Filho.

Para regularizar a situação, além de pagar o débito, os responsáveis deverão quitar o valor referente à quantidade de água desviada, que ainda será calculada.

