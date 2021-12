Líder do tráfico em Ilhéus é preso em Goiânia

Marcelo Nascimento, o "Bola", líder da quadrilha que controlava o tráfico em quatro bairros de Ilhéus (distante 462 km de Salvador), foi preso em Goiânia, onde passou a residir e comandar as ações do grupo criminoso. A prisão ocorreu durante uma operação deflagrada pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus) na tarde de quarta-feira, 26.

Juntamente com Marcelo foram presos onze integrantes da quadrilha. Com o bando, a PM encontrou armas e drogas.

Segundo o coordenador da 7ª Coorpin/Ilhéus, delegado André Aragão, as investigações que resultaram na prisão do traficante e dos comparsas foram iniciadas há seis meses. "Bola" foi localizado e preso por equipes da 11ª Coorpin/Barreiras, com o apoio da Delegacia de Captura de Goiânia, e deverá ser encaminhado para Ilhéus nos próximos dias. Os demais integrantes ficarão custodiados na sede da 7ª Coorpin/Ilhéus, aguardando transferência para o sistema prisional.

