Líder do MST é assassinado no interior da Bahia

O ex-dirigente nacional do MST, Márcio Matos, foi assassinado nesta quarta-feira, 24, no município de Iramaia, na Chapada Diamantina. O crime aconteceu na fazenda onde ele morava. De acordo com o Jornal da Chapada, o filho de Márcio teria presenciado o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o militante não resistiu ao ferimento. Não há informações sobre a motivação ou autoria do crime.

Nesta quarta, Márcio chegou a fazer postagens nas redes sociais sobre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amigos também usaram o espaço para lamentar a morte dele.

