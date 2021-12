Líder de tráfico e homicida é preso em Amélia Rodrigues

João Teixeira Leal, o "Jão", foi preso, na última quarta-feira, 10, em um sítio na cidade de Amélia Rodrigues, durante operação do Departamento de Narcóticos (Denarc). João é apontado como o líder do tráfico em Pirajá e um dos principais fornecedores de drogas dos bairros Alto do Cabrito, São Bartolomeu, Boa Vista do Lobato e Marechal Rondon.

Ao ser capturado, ele estava com R$ 20 mil em espécie e um tablete de maconha prensada. Quatro veículos - uma Sprinter, um Uno, um Fiat Stillo e uma Ranger -, também estavam no sítio ocupado pelo traficante.

"Jão" responde a 13 processos por tráfico de drogas e homicídios e tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Tóxicos. Vários homicídios relacionados ao tráfico de drogas são atribuídos a João. Entre as vítimas estão June Félix dos Santos, Joison dos Santos Santana, Igor Leonardo da Cruz Silva, Isaías Nunes Tavares, Israel Nunes Tavares e George Rocha Santos.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas pelo delegado Omar Leal, do Denarc, "Jão" foi encaminhado ao Sistema Prisional.

