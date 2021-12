Líder de tráfico é apontado como autor de 2 chacinas

O homem apontado como o líder do tráfico de drogas na localidade de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi apresentado, nesta segunda-feira, 15, pela polícia no Departamento de Homicídios e Protecao a Pessoa (DHPP), em Salvador. Djavan Santos Conceição, conhecido pelos apelidos de "Malhado" e "Ed City", de 26 anos, também é suspeito de ser autor de duas chacinas e de envolvimento em assaltos e arrombamentos de caixas eletrônicos.

O Rei de Copas do Baralho do crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foi preso, na última sexta, 12, pelo Grupo de Apreensão e Captura (GRAC), criado pelo DHPP com objetivo de localizar foragidos e cumprir mandados de prisão.

O delegado Jorge Figueiredo, diretor do DHPP, disse que as investigações revelaram que Djavan controlava o tráfico de drogas nas regiões da Chapada do Rio Vermelho, Alto de Ondina, Vasco do Gama e em Portão, onde se estava desde fevereiro, logo após a chacina ocorrida na localidade do Buraco da Jia, nos fundos do Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, que deixou três pessoas mortas.

Djavan também é apontado como autor de vários homicídios, entre eles, outro triplo homicídio, ocorrido, em 2011, em Portão. Djavan foi preso, neste final de semana. Segundo a polícia, o traficante foi flagrado com um colete balístico, seis balaclavas, munições para calibres 38 e 12, material para embalagem da droga e uma mochila contendo vestígios de maconha. No momento da prisão, ele também estava com um RG falso, em nome de Moisés Augusto Araújo, com uma fotografia própria.

Em novembro do ano passado, conforme os agentes, Djavan liderou a fuga de presos da carceragem do Complexo dos Barris, poucos dias após ser preso com drogas e armamento pesado. Entres os integrantes da quadrilha liderada por ele em Portão, estava o também traficante e homicida, Ricardo Silva dos Santos, o "Babão", morto em confronto em janeiro de 2013.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de munição e falsidade ideológica, Djavan está custodiado no Complexo Policial da Baixa Fiscal onde aguarda transferência para o sistema prisional.

