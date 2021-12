Líder de tráfico de Maragojipe é preso ao tentar roubar banco

Edemário Costa Pereira, também conhecido como Netinho, é apontado como líder do tráfico de drogas em Maragojipe. Ele foi detido na noite desta quarta-feira, 3, enquanto planejava assaltar um banco no município de Muritiba, juntamente com Jeová dos Santos Jesus e Adailton Oliveira de Brito, também conhecidos como "Careca" e "Binho", respectivamente.

Segundo informações divulgadas no final da manhã desta quinta, 4, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), o trio é suspeito de fazer parte de uma facção criminosa. De acordo com o órgão, Netinho tem um perfil violento e está ligado a diversos homicídios, além de ter sido preso por tráfico de drogas, mas ele estava solto cumprindo prisão domiciliar.

Além dos assaltantes detidos, havia também outros homens dentro de uma Hilux (cor prata), que pretendiam se unir ao grupo para cometer o assalto, mas conseguiram fugir. Não há informações de quantos suspeitos estavam no veículo.

A quadrilha foi encaminhada para a 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus), onde permanece à disposição da Justiça.

