Líder de rebelião em Feira é o novo Valete de Ouros da SSP

Suspeito de ter liderado a rebelião no Presídio Regional de Feira de Santana no mês de maio, quando nove pessoas foram mortas, Ronílson Oliveira de Jesus, conhecido com Rafael, Coroa ou Zeca, é o novo Valete de Ouros do Baralho do Crime, da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O novo carteado foi divulgado nesta quinta, 30.

Ronílson substitui Romário de Oliveira Brito, que está preso no Complexo Penitenciário de Eunápolis, acusado de tráfico de drogas, homicídio e formação de quadrilha.

Além de ser apontado como líder da chacina em Feira, Ronílson é acusado de tráfico de drogas, homicídio qualificado e formação de quadrilha.

A SSP também mudou o Ás de Ouros. De acordo com o órgão, Cristian Sostenis Barreto da Silva é membro da quadrilha de Vicente Lucas do Espírito Santo, o "Dente de Prata", o então 5 de Ouros, que foi preso em junho de 2014.

Cristian substitui Fábio dos Santos da Costa, o "Fabinho", traficante e homicida que atua em Tancredo Neves.

O Baralho do Crime é uma forma lúdica de divulgar os principais criminosos procurados pela polícia baiana.

