Líder de quadrilha de roubo de cargas e caminhões é preso

Um homem identificado como Marcelo Yoshida Uatanabi, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira, 22, e apresentado nesta quarta-feira, 23, por responder a 15 processos por roubo de caminhões.

Marcelo saiu com a família do povoado de Noguaçu, em Jacobina, para Salvador quando foi capturado. Segundo informações do titular da Delegacia Territorial (DT) de Jacobina, Rogério Menezes, Marcelo também responde a seis procedimentos policiais no estado de São Paulo, além de já ter sido indiciado por crimes como furto e formação de quadrilha.

Conforme o delegado, o criminoso também é conhecido como "Marcelo Japonês de Mirangaba", por liderar uma quadrilha de roubo de cargas e de caminhões, que já foi desarticulada.

As investigações apontaram que depois de roubarem as cargas, Marcelo e seus comparsas enterravam os caminhões no fundo de um posto de combustível no povoado de Itapicuru.

O homem foi levado para o Complexo Policial de Jacobina, onde permanece custodiado até ser recambiado para a 19ª Coorpin/Senhor do Bonfim, onde ficará à disposição da Justiça de Pinbobaçu.

