Líder de facção e comparsa são mortos em megaoperação no Recôncavo

O suspeito de liderar uma facção criminosa no município de Maragojipe, no Recôncavo Baiano, foi localizado e morto na manhã deste sábado, 31, durante uma megaoperação conjunta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e Polícia Federal (PF). Carlos Douglas dos Santos pereira, o 'Carlão', e um comparsa foram mortos em confronto com os policiais, durante a operação 'Careta de Marago'.

As buscas pelos suspeitos foram realizadas com o auxílio de embarcações. Os agentes localizaram os membros da organização em uma área de mangue, onde eles se escondiam. De acordo com a SSP-BA, cerca de 10 homens foram avistados. Durante a abordagem, o grupo reagiu e houve confronto, quando Carlão e outro homem, identificado como Elias, foram baleados. Os dois chegaram a ser socorridos mas não resitiram aos ferimentos.

Além de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios, Carlão também é suspeito de porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e roubo. Ele estava foragido da Justiça e usava as redes sociais para exibir armas e intimidar rivais. Com a dupla, foram apreendidas duas pistolas calibre 40, carregadores e munições. A polícia segue em busca do restante dos integrantes.

